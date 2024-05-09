Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, законопроект підтримали 263 народних депутата.
«Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольців і їхніх родин зроблено», — написав Олексій Гончаренко.
Законопроектом №9585 передбачено:
Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада також ухвалила законопроєкт про внесення змін у Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил мобілізації.
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, законопроект підтримали 263 народних депутата.
«Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольців і їхніх родин зроблено», — написав Олексій Гончаренко.
Законопроектом №9585 передбачено:
Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада також ухвалила законопроєкт про внесення змін у Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил мобілізації.