Російські військові завдали удару авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждала дитина та двоє літніх людей.

Про це повідомили очільники військових адміністрацій міста та області.

Наслідки російського удару по Херсону, 8 березня 2024 року. Фото: Олександр Прокудін

Пораненого хлопчика ушпиталили з травмами середньої тяжкості. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири у зруйнованій багатоповерхівці.

Нагадаємо, впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.