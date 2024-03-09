Російські військові завдали удару авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждала дитина та двоє літніх людей.
Про це повідомили очільники військових адміністрацій міста та області.
Пораненого хлопчика ушпиталили з травмами середньої тяжкості. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири у зруйнованій багатоповерхівці.
Нагадаємо, впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
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Російські військові завдали удару авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждала дитина та двоє літніх людей.
Про це повідомили очільники військових адміністрацій міста та області.
Пораненого хлопчика ушпиталили з травмами середньої тяжкості. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири у зруйнованій багатоповерхівці.
Нагадаємо, впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.