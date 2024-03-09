Наслідки щоденних обстрілів Лупаревого російською армією. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади 8 березня о 09:02 та 9 березня о 00:54. Постраждалих немає.

Водночас під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада 8 березня о 10:02 та 14:32. Внаслідок останнього обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.