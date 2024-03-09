Впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади 8 березня о 09:02 та 9 березня о 00:54. Постраждалих немає.
Водночас під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада 8 березня о 10:02 та 14:32. Внаслідок останнього обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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Впродовж 8 березня російські війська чотири рази обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади 8 березня о 09:02 та 9 березня о 00:54. Постраждалих немає.
Водночас під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада 8 березня о 10:02 та 14:32. Внаслідок останнього обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.