Найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.
Відповідну статистику наводять у дослідженні Опендатаботу від 24 травня.
При цьому, за чотири місяці 2024 року у Миколаївській області було зафіксовано 309 випадків дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. У сусідній Одесі ця кількість більша і складає 465 випадків.
Найбільше людей загинуло у ДТП через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).
Також зросла 1,4 рази кількість ДТП з постраждалими з вини дітей порівняно з минулим роком і у 3 рази порівняно з 2021 роком. Зокрема, на Миколаївщині за вини дітей сталось 6 аварій.
Загалом по Україні кількість загиблих в аваріях цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.
Нагадаємо, що в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.
Відповідну статистику наводять у дослідженні Опендатаботу від 24 травня.
При цьому, за чотири місяці 2024 року у Миколаївській області було зафіксовано 309 випадків дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. У сусідній Одесі ця кількість більша і складає 465 випадків.
Найбільше людей загинуло у ДТП через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).
Також зросла 1,4 рази кількість ДТП з постраждалими з вини дітей порівняно з минулим роком і у 3 рази порівняно з 2021 роком. Зокрема, на Миколаївщині за вини дітей сталось 6 аварій.
Загалом по Україні кількість загиблих в аваріях цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.
Нагадаємо, що в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.