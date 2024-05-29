Найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.

Відповідну статистику наводять у дослідженні Опендатаботу від 24 травня.

При цьому, за чотири місяці 2024 року у Миколаївській області було зафіксовано 309 випадків дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. У сусідній Одесі ця кількість більша і складає 465 випадків.

Найбільше людей загинуло у ДТП через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).

Скриншот з Опендатабот

Також зросла 1,4 рази кількість ДТП з постраждалими з вини дітей порівняно з минулим роком і у 3 рази порівняно з 2021 роком. Зокрема, на Миколаївщині за вини дітей сталось 6 аварій.

Скриншот з Опендатабот

Загалом по Україні кількість загиблих в аваріях цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.

Нагадаємо, що в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.