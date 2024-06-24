Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав із робочим візитом Южноукраїнську громаду, де оглянув низку обʼєктів та провів відповідні наради. Основний напрямок — питання бюджету, оскільки минає шостий місяць календарного року, і вже можна зробити перші висновки щодо виконання бюджету.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради, для обговорення цієї теми провели нараду з міським головою Валерієм Онуфрієнко, його заступником Миколою Покровою, секретарем міськради Денисом Кравченко, депутатами Миколаївської облради Олександром Кукурудзою та Людмилою Самчинською, а також очільниками місцевих управлінь та комунальних підприємств.

Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

«Станом на зараз, за перше півріччя, план з надходжень до бюджету виконаний на 101%. До кінця року очікується надходження ще приблизно 450 мільйонів гривень. Таким чином у громади ще буде близько 30-35 мільйонів вільного залишку, що спрямують саме на благоустрій. Крім того, понад 95 мільйонів вже спрямували на допомогу Збройним силам України», — повідомив Антон Табунщик.

Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

Водночас, з бюджету спрямують 52 мільйони гривень на облаштування укриттів, ще 31 мільйон — на ремонт доріг та міжквартальних проїздів. Це 8 мільйонів на дороги у Костянтинівці, 5 — у Бузькому, ще 8 на міжквартальні проїзди та 10 на дороги у власне місті. Наразі вже завершені основні тендерні процедури, а для додаткового контролю якості та доцільності спрямування коштів буде залучена стороння організація.

«Окрему увагу звернули на роботу закладів освіти. Загалом, місцеві школи заповнені на 60-70%. Але ця ситуація зміниться незабаром. Цьому сприятиме будівництво нових 4 та 5 енергоблоків на ПАЕС. За попередніми оцінками, населення міста збільшиться на 10-15 тисяч людей. Тому громада має готувати соціальні заклади до збільшення», — наголосив очільник облради.

Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

Далі оглянули харчоблок у ліцеї №2. Він потребує відновлення, і відділ освіти вже подали відповідний проєкт на платформу DREAM. Громада готова на співфінансування 30/70, тому залишилось чекати на рішення міжнародних донорів. Також подали відповідні проєкти на реконструкцію харчоблоків у ліцеях №1 та №3

«Відвідали Костянтинівську школу, де сьогодні навчаються близько 140 учнів. Але заклад має матеріально-технічну базу та загалом розрахований на 750 школярів. На сьогодні вже виділені кошти на ремонт даху. Однак є проблема з вимощенням, що потребує ремонту. Тому розглянули можливі варіанти для вирішення цієї проблеми. Також відвідали Южноукраїнський міський центр первинної медики-санітарної допомоги та обговорили з керівництвом можливість розширення надання медичних послуг з первинної допомоги містянам», — додав він.

Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

Ознайомились із роботою комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Тут зробили оновлення всього обладнання та ремонт приміщень, незабаром планується встановлення додаткового обладнання, що дозволить автоматизувати роботу підприємства.

Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Антона Табунщика до Южноукраїнська. Фото: Миколаївська обласна рада

У Южноукраїнську відкрили Алею слави загиблим оборонцям. Голова облради Антон Табунщик та міський голова Валерій Онуфрієнко вшанували памʼять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої країни та поклали квіти.

«Насамкінець провели нараду з керівництвом Південноукраїнської АЕС. Говорили про ситуацію в енергетиці через російські обстріли, роботу енергоблоків та плани на майбутнє будівництво нових двох енергоблоків. ПАЕС має певні плани з підтримки нових працівників, які будуть залучені до будівництва та подальшого функціювання енергетичного комплексу. Продовжуємо працювати, аби забезпечити підтримку та розвиток громад в нових умовах. Переможемо!», — зазначив Антон Табунщик.

Нагадаємо, що у червні голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик також відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.