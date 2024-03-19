Занедбана будівля у центрі Миколаєва. Архівне фото

У Миколаєві комісія з обстеження та взяття на облік безхазяйного майна виявила по місту більше 120 нечійних дитячих майданчики, більше 10 мереж зливної каналізації, але жодної будівлі. Майно поки не забрали у власність міста.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит «НикВести».

Нагадаємо, що у серпні 2023 року у Миколаєві створили спеціальну комісію, яка мала шукати по місту безхазяйне нерухоме майно.

За час роботи комісія виявила:

В Центральному районі: 99 дитячих/спортивних майданчиків, 10 мереж зливової канілізації, 4 мережі водопостачання, 173 майданчики під контейнери твердих побутових відходів і 1 альтанка;

В Інгульському районі: 119 дитячих майданчиків;

В Заводському районі: 24 дитячих майданчика, 5 мереж зливової каналізації, 1 мережа водопостачання і 1 мережа водовідведення;

В Корабельному районі: 7 мереж зливової каналізації, 4 системи водопостачання.

«На цей час проводиться робота з визначення балансової вартості виявленого майна шляхом проведення їх незалежної оцінки з метою передачі комунальним підприємствам Миколаївської міської ради для належного утримання», — додали у виконкомі.

Також зазначається, що поки майно не передали на баланс міста. Звернень до суду міська рада не готувала у зв’язку з тим, що відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України заява до суду подається після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У жовтні минулого року повідомляли, що у Миколаєві нарахували 3 об’єкти та 283 квартири, які знаходяться у занедбаному та аварійному стані. Безхазяйних будівель по місту поки не знайшли.

Раніше повідомлялося, що міська влада Миколаєва викуповуватиме по місту занедбані будівлі. Замість них будуватимуть дитячі садки, парки та дорожні розвʼязки.