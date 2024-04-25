Росіяни намагаються захопити Часів Яр, але їм це не вдається / Фото з відкритих джерел

Російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

За його словами, упродовж доби відбувались активні спроби штурму ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також на Новопавлівському та Оріхівському.

Щодо Бахмутського напрямку, відзначив речник, то це — район Часового Яру. Там досить активно ворог застосовує артилерію і здійснює спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, це «лобові атаки».

— Однак наші сили оборони не дають йому закріпитись, — наголосив Руслан Музичук.

Речник Нацгвардії додав, що за добу відбулося 176 ворожих обстрілів на східних напрямках та 97 — на південних.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.