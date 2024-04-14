Часів Яр, фото для ілюстрації

Вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, наразі ворог зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону України західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодіти Часовим Яром і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

«Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога», — наголосив Олександр Сирський.

Головком зазначає, що використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, зокрема й розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але українські війська знищили їх ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

«Разом з тим, загроза залишається актуальною, враховуючи те, що вище російське військове керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня», — зауважив Олександр Сирський.

За його словами, аби зміцнити оборону українських військ на цьому напрямку, бригади наразі суттєво посилюють зокрема боєприпасами, дронами й засобами РЕБ.

Олександр Сирський також наголосив на необхідності покращувати якість підготовки українських військових, зокрема морально-психологічну, нарощувати чисельність високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, а також підвищувати якість проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян.

«Продовжуємо проводити організаційні заходи з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин і підрозділів. Головна задача цих заходів — нарощувати боєздатність наших військ, зберегти життя нашим воїнам, зривати плани ворога й забезпечити підготовку резервів», — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми і використовують техніку для атак.

Нагадаємо, 28 лютого, 3-й окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

До цього бригаду терміново передислокували для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична. Згодом стало відомо, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.