Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.

Про це повідомляє генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, українські захисники перейдуть до оборони на більш вигідних рубежах. Він зазначив, що наразі вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. «Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці», — заявив головнокомандувач. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. «У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення», — додав командувач.