У ніч проти 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.
Про це повідомляє генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, українські захисники перейдуть до оборони на більш вигідних рубежах. Він зазначив, що наразі вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
«Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці», — заявив головнокомандувач.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення», — додав командувач.
Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.
16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.
Ситуація в Авдіївці загострюється, росіяни активно намагаються штурмувати місто. На деяких позиціях на 6 українських захисників припадає близько ста російських штурмовиків.
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У ніч проти 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.
Про це повідомляє генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, українські захисники перейдуть до оборони на більш вигідних рубежах. Він зазначив, що наразі вживають заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
«Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці», — заявив головнокомандувач.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення», — додав командувач.
Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.
16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.
Ситуація в Авдіївці загострюється, росіяни активно намагаються штурмувати місто. На деяких позиціях на 6 українських захисників припадає близько ста російських штурмовиків.