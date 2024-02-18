Авдіївка, фото з відкритих джерел

Російські окупанти під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили вбитими 17 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомили у неділю, 18 лютого, у прес-службі Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

Зокрема, 30 тисяч російських окупантів отримали поранення, через що не можуть брати участь у війні проти України.

Загалом за чотири місяці активної фази наступу росіян на Авдіївку, ЗСУ знищили:

47 186 солдатів особового складу Росії;

364 танки;

248 артилерійських систем;

748 бойових бронемашин;

п’ять літаків.

Крім того, Володимир Зеленський на брифінгу у Мюнхені заявив, що співвідношення втрат солдатів України до Росії в районі Авдіївки – один до семи.

Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

А вже 17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.