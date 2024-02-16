Російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

Про це повідомляє прес-служба 3-ї окремої штурмової бригади.

«По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника», — сказано в повідомленні.

Росіяни обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод, фото: libkos Росіяни обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод, фото: libkos

«Станом на зараз це — новий «дім» Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат», — додає прес-служба.

У свою чергу командир другого механізованого батальйону бригади із позивним «Вар» додав, що російська армія застосовує фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Випадки отруєння особового складу бригади постійно зростають.

«Попри відбивання танкових атак, важкі бої з переважаючими силами противника, сотні КАБів на день, пакети градів, ФПВ, скиди — ворог зробив очікувану річ. Фосфорними зарядами запалив цистерни з мазутом які зберігалися на АКХЗ (Авдіївський Коксо-Хімічний Завод) При горінні ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоровʼя та навіть життя наших бійців. Вітер та тиск змінюються, тому цей чад затягнув всю територію та навколо АКХЗ», — написав «Вар».

Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.