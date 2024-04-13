Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми і використовують техніку для атак.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком зазначив, що наступальні дії росіян активізувалися після проведення в Росії президентських виборів.

«Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП», — повідомив Олександр Сирський.

За його словами, суха погода сприяє використанню броньованої техніки на фронті. Погода зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок.

«Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху», — наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, 28 лютого, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.