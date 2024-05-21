Сумська область / Фото з відкритих джерел

У Держприкордонслужбі не виключають, що російські війська можуть почати наступ на Сумщину, щоб відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, на Сумщині російські окупанти можуть намагатися наступати, щоб відволікти Сили оборони України з інших напрямків, як вони це роблять зараз на півночі Харківщини.

— Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни, — пояснив Андрій Демченко.

Він зауважив, що кожна складова Сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

— Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль», — додав речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що після Харківській області росіяни можуть розпочати нову атаку у напрямку Сумської області.