Вигорілі дерева в Галициновому. Фото:Галицинівський загін пожежної охорони

За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад 60 тисяч гектарів українських лісів вартістю більше 14 мільярдів гривень.

Як повідомляє «NGL.media», за оцінкою Держлісагентства, внаслідок воєнних дій шкоди завдано майже 30% усіх лісів України.

Аналіз знімків свідчить, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тисяч гектарів лісів – причому переважно там, де і раніше лісу було небагато.

За мінімальною оцінкою, сукупна вартість вартість втраченого лісу перевищує 14 мільярдів гривень – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тисяч гектарів. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче.

Також повідомляється, що в кінці грудня минулого року російський пропагандист-«воєнкор» Міхаіл Андронік опублікував у своєму телеграм-каналі відео роботи військового мобільного лісопильного комплексу.

Журналістам з допомогою експертів ГО «Лісові ініціативи і суспільство» вдалося ідентифікувати місце розгортання мобільної лісопилки – це територія «Сєвєроденького лісомисливського господарства». Частину вирубаного лісу росіяни очевидно використовують для будівництва бліндажів та інших захисних укріплень. Проте частину цієї деревини окуповані лісгоспи відкрито виставляють на продаж.

«До 2022 найбільше російської деревини купували Китай, Узбекистан, Казахстан, Фінляндія та Німеччина. Після вторгнення росіян в Україну країни ЄС фактично заборонили імпорт російської деревини, що призвело до падіння усього російського експорту деревини на 35%. Самі росіяни очікувано пояснили таке падіння «внутрішнім рішенням, яке не має стосунку дій ЄС». Зараз головними покупцями є Туреччина, ОАЕ, Киргизія, Іран, Південна Корея та Китай», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станлм на березень 2024 рік, майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.

Раніше «НикВести» писали про те, як війна руйнує екологію півдня. Головна проблема екологічних наслідків війни полягає у їхньому довготривалому та глобальному характері. Відтак, ймовірні способи їх подолання ускладнюються, однак шукати рішення потрібно вже тепер.