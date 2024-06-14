Обстріл Херсонщини 14 червня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, є загиблий і травмований.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Як зазначається, 14 червня приблизно об 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.

Унаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, російська армія 13 червня здійснила удари по 20 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.