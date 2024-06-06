Увечері 5 червня російсько-окупаційні війська атакували місто Селидове на Донеччині двома авіабомбами, внаслідок чого поранень зазнали шестеро мирних жителів.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Приблизно о 22:10 російські війська обстріляли місто двома авіабомбами УМПБ Д-30СН — покращена баражуюча авіабомба, яка має більшу дальність скидання.

Унаслідок обстрілу поранені 6 цивільних. Їм надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Фото: Селидівська міська військова адміністрація Фото: Селидівська міська військова адміністрація Фото: Селидівська міська військова адміністрація

Також пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

За даними ОВА, загалом на Донеччині протягом доби 5 червня загинули 4 мирні жителі (у Північному, Берестку, Желанному та Прогресі) і ще 14 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.

Всього у ніч на 6 червня українські захисники знищили 17 «Шахедів», більшу частину з яких – над Миколаївщиною. Решту – у Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.