Увечері 5 червня російсько-окупаційні війська атакували місто Селидове на Донеччині двома авіабомбами, внаслідок чого поранень зазнали шестеро мирних жителів.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Приблизно о 22:10 російські війська обстріляли місто двома авіабомбами УМПБ Д-30СН — покращена баражуюча авіабомба, яка має більшу дальність скидання.
Унаслідок обстрілу поранені 6 цивільних. Їм надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.
Також пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
За даними ОВА, загалом на Донеччині протягом доби 5 червня загинули 4 мирні жителі (у Північному, Берестку, Желанному та Прогресі) і ще 14 людей зазнали поранень.
Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.
Всього у ніч на 6 червня українські захисники знищили 17 «Шахедів», більшу частину з яких – над Миколаївщиною. Решту – у Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Увечері 5 червня російсько-окупаційні війська атакували місто Селидове на Донеччині двома авіабомбами, внаслідок чого поранень зазнали шестеро мирних жителів.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Приблизно о 22:10 російські війська обстріляли місто двома авіабомбами УМПБ Д-30СН — покращена баражуюча авіабомба, яка має більшу дальність скидання.
Унаслідок обстрілу поранені 6 цивільних. Їм надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.
Також пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
За даними ОВА, загалом на Донеччині протягом доби 5 червня загинули 4 мирні жителі (у Північному, Берестку, Желанному та Прогресі) і ще 14 людей зазнали поранень.
Нагадаємо, що впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.
Всього у ніч на 6 червня українські захисники знищили 17 «Шахедів», більшу частину з яких – над Миколаївщиною. Решту – у Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.