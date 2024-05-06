У поминальну неділю в Миколаєві запустять автобуси до кладовищ. Архівне фото «НикВести»

У поминальну неділю, 12 травня, в Миколаєві частина транспорту курсуватиме за зміненим маршрутом. Цими автобусами можна буде дістатися до міських кладовищ.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

До кладовища у Балабанівці можна буде доїхати автобусами №91 «Балабанівка (кладовище) — НУК ім. адмірала Макарова» (пр. Центральний, 3) та №5 «Кульбакине — пр. Богоявленський».

До Мішковського кладовища буде їздити автобус №79 «вул. Велика Морська (Варварівський міст) — ВТФ «Велам».

До кладовища у Матвіївці містяни зможуть доїхати автобусом №54 «мкр Матвіївка — ст. Миколаїв-Вантажний».

До кладовища (з боку Баштанського шосе) курсуватиме додатковий маршрут №16. Автобуси відправлятимуться по мірі наповнюваності з вул. Космонавтів, 71 (центр «Світанок») до кладовища (в/ч) з 08:00 до 16:00.

Розклад руху автобусів у поминальну неділю в Миколаєві. Зображення: міська рада Розклад руху автобусів у поминальну неділю в Миколаєві. Зображення: міська рада Розклад руху автобусів у поминальну неділю в Миколаєві. Зображення: міська рада

Нагадаємо, великодній фоторепортаж «НикВести» з Кафедрального собору Кашперівської ікони Божої матері можна подивитися за посиланням.