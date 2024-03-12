На розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше 2 роки / Фото: ДСНС

Наразі обстежено третину деокупованих територій Херсонщини.

Про це 12 березня заявив глава ОВА Олександр Прокудін.

«При нинішній динаміці, на розмінування правобережної Херсонщини знадобиться щонайменше два роки. Нині обстежено третину звільнених територій. Лише на цій площі вибухотехніки виявили і знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки», — зазначив очільник області.

За його словами, наразі над розмінуванням області працюють 1 026 саперів. Лише за рік вдалося збільшити їхню кількість у 10 разів.

Нагадаємо, заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, який координує напрям гуманітарного розмінування при Мінекономіки зазначив, що першочергово треба розмінувати Миколаївську та Херсонську області, адже «там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію».