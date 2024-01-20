Першочергово потрібно розмінувати Миколаївську та Херсонську області, оскільки «там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію».
Про це в інтервʼю «Укрінформу» сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, який координує напрям гуманітарного розмінування при Мінекономіки.
«Кожна громада знає, де у них є забруднення тощо. І знизу нагору піднялася інформація про території: які з них першої категорії, другої, третьої. І потім вже ресурс перерозподілявся так, щоб передусім, скажімо, працювала Миколаївщина, Херсонщина, бо там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію, і це найбільш рентабельно. Це працює так», – сказав він.
Загалом, каже заступник міністра, першочергово потрібно розміновувати критичну інфраструктуру та соціальні обʼєкти на деокупованих територіях.
«Якщо ми кажемо про загальний базовий принцип формування пріоритетності розмінування, то це – міжнародний стандарт надбання практикою. Перше – це завжди критична інфраструктура. Деокупована територія і критична інфраструктура – дорога, ЛЕПи, газогони, водогони. Те, що дає можливість жити. Другий елемент – це безпека громадян. Мова про соціально значущі об'єкти інфраструктури – лікарні, школи, адміністрацію місцеву, місця скупчення населення, де роздають гуманітарку, тощо. І третій елемент – це економічний аспект, тобто перезапуск роботи цієї території, щоб вона почала працювати. І далі вже ми «спускаємося» в ліси, водойми і все інше», – пояснив Ігор Безкаравайний.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів – на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
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Першочергово потрібно розмінувати Миколаївську та Херсонську області, оскільки «там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію».
Про це в інтервʼю «Укрінформу» сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, який координує напрям гуманітарного розмінування при Мінекономіки.
«Кожна громада знає, де у них є забруднення тощо. І знизу нагору піднялася інформація про території: які з них першої категорії, другої, третьої. І потім вже ресурс перерозподілявся так, щоб передусім, скажімо, працювала Миколаївщина, Херсонщина, бо там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію, і це найбільш рентабельно. Це працює так», – сказав він.
Загалом, каже заступник міністра, першочергово потрібно розміновувати критичну інфраструктуру та соціальні обʼєкти на деокупованих територіях.
«Якщо ми кажемо про загальний базовий принцип формування пріоритетності розмінування, то це – міжнародний стандарт надбання практикою. Перше – це завжди критична інфраструктура. Деокупована територія і критична інфраструктура – дорога, ЛЕПи, газогони, водогони. Те, що дає можливість жити. Другий елемент – це безпека громадян. Мова про соціально значущі об'єкти інфраструктури – лікарні, школи, адміністрацію місцеву, місця скупчення населення, де роздають гуманітарку, тощо. І третій елемент – це економічний аспект, тобто перезапуск роботи цієї території, щоб вона почала працювати. І далі вже ми «спускаємося» в ліси, водойми і все інше», – пояснив Ігор Безкаравайний.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів – на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.