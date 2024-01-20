Розмінування Миколаївщини, фото: ДСНС

Першочергово потрібно розмінувати Миколаївську та Херсонську області, оскільки «там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію».

Про це в інтервʼю «Укрінформу» сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, який координує напрям гуманітарного розмінування при Мінекономіки.

«Кожна громада знає, де у них є забруднення тощо. І знизу нагору піднялася інформація про території: які з них першої категорії, другої, третьої. І потім вже ресурс перерозподілявся так, щоб передусім, скажімо, працювала Миколаївщина, Херсонщина, бо там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію, і це найбільш рентабельно. Це працює так», – сказав він.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний

Загалом, каже заступник міністра, першочергово потрібно розміновувати критичну інфраструктуру та соціальні обʼєкти на деокупованих територіях.

«Якщо ми кажемо про загальний базовий принцип формування пріоритетності розмінування, то це – міжнародний стандарт надбання практикою. Перше – це завжди критична інфраструктура. Деокупована територія і критична інфраструктура – дорога, ЛЕПи, газогони, водогони. Те, що дає можливість жити. Другий елемент – це безпека громадян. Мова про соціально значущі об'єкти інфраструктури – лікарні, школи, адміністрацію місцеву, місця скупчення населення, де роздають гуманітарку, тощо. І третій елемент – це економічний аспект, тобто перезапуск роботи цієї території, щоб вона почала працювати. І далі вже ми «спускаємося» в ліси, водойми і все інше», – пояснив Ігор Безкаравайний.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів – на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.