Розрив між можливостями чоловіків і жінок на ринку праці: вплив на економіку / Ілюстративне фото

У жодній країні світу жінки не мають однакових із чоловіками можливостей на ринку праці. Водночас подолання розриву змогло б підвищити світовий внутрішній валовий продукт на 20%.

Такі висновки зробив Світовий банк у своєму новому дослідженні, повідомляє The Guardian.

Дослідники вперше проаналізували вплив догляду за дітьми та рівня безпеки на становище жінок на ринку праці у 190 країнах світу.

З урахуванням цих двох факторів, жінки в середньому користуються лише 64% від правового захисту, який мають чоловіки. Попередня оцінка була дещо вищою — 77%.

Авторка звіту Теа Трумбіч зазначила, що питання догляду за дітьми та безпеки значно впливають на працездатність жінок. Насильство може фізично перешкоджати їхньому виходу на роботу, а догляд за дитиною — зробити його непосильним.

Також під час аналізу вперше оцінили розрив між законами та заходами, спрямованими на їхнє виконання. Виявилося, що в середньому країни створили менше ніж 40% систем, необхідних для повної реалізації законів.

У всьому світі жінки заробляють лише 77 центів з кожного долара, який отримують чоловіки. Хоча закони про рівну оплату праці жінок і чоловіків ухвалили 95 країн, лише 35 з них вжили реальних заходів для цього.

У багатьох країнах Африки на південь від Сахари останніми роками спостерігався швидкий прогрес у реформуванні законодавства. Однак там зафіксували найбільший розрив між законами та діями.

Зазначається, що менше половини країн надають батькам маленьких дітей фінансову підтримку або податкові пільги. Також менш ніж третина мають стандарти якості догляду за дітьми, які могли б гарантувати їхню безпеку. Крім того, у 81 країні пенсійні виплати жінкам не враховують час декретної відпустки.

Якби проблема розриву у догляді за дітьми вирішилася б, кількість жінок на ринку праці збільшилася б на 1%.

151 країна має закони проти сексуальних домагань на робочому місці, однак лише у 40 регулюються домагання в громадських місцях або в транспорті. Отже, жінки не є захищеними по дорозі на роботу.

За словами головного економіста Групи Світового банку Індерміта Гілла, знищення дискримінаційних законів і практик щодо жінок могли б значно покращити економічну ситуацію.

— Подолання цього розриву могло б збільшити світовий валовий внутрішній продукт більш ніж на 20% — по суті, подвоївши темпи глобального зростання протягом наступного десятиліття. Однак реформи сповільнилися, — зауважив він.

Нагадаємо, у Миколаївській області жінки очолюють 15 тисяч 127 юридичних осіб — це 29,1% від загальної кількості зареєстрованих підприємств і організацій. Всього на Миколаївщині зареєстровано 52 тисячі 71 юридична особа. Майже 40 тисяч з них або 70,9% очолюють чоловіки.

Раніше дослідження ІМІ показало, що миколаївські медіа цитують жінок в якості експерток лише у 15,7% випадків. Трохи більше жінки згадуються у ЗМІ як героїні матеріалів — 21% від загальної кількості згадок героїв та героїнь.