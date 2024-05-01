Обшуки у митрополита УПЦ так званого МП Фото: СБУ

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України провели обшуки в митрополита Української православної церкви так званого Московського патріархату Запорізького та Мелітопольського Луки (Андрія Коваленка).

Як повідомили у СБУ, його підозрють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово «згадував» під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

«Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України», - йдеться у повідомленні.

Андрію Коваленку повідомили про підозру за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.