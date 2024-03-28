У Миколаєві 27 березня водій авто Daewoo Nexia збив жінку неподалік будинку 189 по проспекту Богоявленському. Правоохоронці шукають свідків ДТП.
Дорожьо-транспортна пригода сталася приблизно о 09:30, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними слідства, 55-річний водій збив 62-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Потерпілу доставили у лікарню з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження: «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та розшукують очевидців ДТП.
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 068-199-08-46 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, у Вознесенському районі правоохоронці затримали нетверезого водія автомобіля Opel Vectra, який вчинив смертельне ДТП та втік.
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У Миколаєві 27 березня водій авто Daewoo Nexia збив жінку неподалік будинку 189 по проспекту Богоявленському. Правоохоронці шукають свідків ДТП.
Дорожьо-транспортна пригода сталася приблизно о 09:30, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними слідства, 55-річний водій збив 62-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Потерпілу доставили у лікарню з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження: «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та розшукують очевидців ДТП.
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 068-199-08-46 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, у Вознесенському районі правоохоронці затримали нетверезого водія автомобіля Opel Vectra, який вчинив смертельне ДТП та втік.