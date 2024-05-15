Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська. Фото: АрміяІнформ

Сили оборони відбили наступ росіян в районі Вовчанська на Харківщині та частково витіснили ворожі сили із населеного пункту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях Вовчанська. Дані щодо втрат противника уточнюються.

Від початку доби росіяни зосереджують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках, зазначили у Генштабі. Українські війська тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії.

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни відбили 19 штурмовів росіян. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що РФ сповільнила наступ на Харківщині і створює там буферну зону.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.