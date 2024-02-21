У Берліні підписано Меморандум про розвиток водного хабу в Миколаїві. Фото: Анна Костюченко

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.

Про це повідомляють «НикВести».



З боку української сторони Меморандум був підписаний міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем та засновницею громадської організації «Mykolaiv Water Hub» Ганною Монтавон. На заході також був присутній директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко.

«Це дуже важлива подія, оскільки Німеччина є одним із головних донорів і помічників України у цій війні. Нам потрібно від термінового відновлення прийти до стратегічного планування. У цьому випадку – це дуже унікальний кейс, який ми будемо далі продовжувати з іншими країнами», – зазначив мер міста у коментарі для Укрінформ.

Олександр Сєнкевич та Борис Дуденко поруч із німецькими колегами. Фото: Східний комітет німецької економіки

Мер Миколаєва також наголосив, що головна мета візиту до Берліну – це не лише пошуки фінансування для відновлення водопостачання, а й розгляд інженерних рішень для розв'язання даної проблеми.

«Починаючи з 12 квітня 2022 року у Миколаєві немає доступу до питної води через те, що росіяни підірвали водопровід до нашого міста. З того часу ми стикаємося з постійними проблемами у централізованому водопостачанні прісної води. Наразі ми активно шукаємо не лише фінансову підтримку для відновлення водопостачання, але й ефективні інженерні рішення, саме тому ми зібрались у Берліні. Крім того, в Берліні функціонує організація Mykolaiv Water Hub, яка працює з 2018 року. Ця організація не лише планує відновлення водопостачання у Миколаєві, але також сприяє залученню німецьких інвестицій для цієї ініціативи», – розповів Олександр Сєнкевич у коментарі для Укрінформ.

Як повідомляє пресслужба Східного комітету німецької економіки, підписання Меморандуму передбачає відновлення системи водопостачання у південноукраїнському регіоні.

«Східний комітет разом з іншими партнерами уклали Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом. Цей крок передбачає відновлення системи водопостачання південноукраїнського регіону за допомогою передової німецької технології та підняття його стандартів до рівня, що відповідає стандартам Європейського Союзу», – повідомляє пресслужба.

У Берліні підписано Меморандум про розвиток водного хабу в Миколаїві. Фото: Анна Костюченко У Берліні підписано Меморандум про розвиток водного хабу в Миколаїві. Фото: Анна Костюченко

Зазначимо, разом із хабом у Миколаєві відкриють і сучасну лабораторію, якою зможуть користуватися миколаївські університети та Херсонський національний технічний університет.

Німецька громадська організація планує відкрити у Миколаєві сучасний інноваційний центр під однойменною назвою Mykolaiv Water Hub. Він стане осередком наукових досліджень, технічних розробок та впровадження новітніх технологій у галузях водопостачання, енергетичних та агрохарчових технологій.

Зазначимо, що підписання Меморандуму відбулось у межах фестивалю «Cafe Kyiv». Згодом відбулася панельна дискусія на тему «Зв'язок економічної реконструкції та вступу України до ЄС: можливості та виклики». Зокрема, учасниками дискусії стали Франциска Брандтнер, державна секретарка у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату, Штефан Кегебайн, регіональний директор німецької Східної бізнес асоціації.

Фестиваль «Cafe Kyiv». Фото: Анна Костюченко Фестиваль «Cafe Kyiv». Фото: Анна Костюченко Фестиваль «Cafe Kyiv». Фото: Анна Костюченко

Також на заході виступив мер Берліна Кай Веґнер, який наголосив на важливості активної підтримки України та необхідності дій.

«Ми не можемо мовчати, стояти осторонь і спостерігати. Ми повинні діяти», – зазначив мер.

У «Cafe Kyiv» пройшли не лише дискусії та експертні обговорення щодо відновлення України як члена європейської сім'ї, а також виставки, майстер-класи, для популяризації української культури.

Karina Holumbiovska, проєктна менеджерка, розповіла, що учасники форуму ознайомилися з фотовиставками українських авторів та насолодилися українською кухнею.

«Захід зібрав майже 5 тисяч учасників, та став не тільки місцем обговорення політики безпеки та глобальних викликів, а й вираженням міжнародної солідарності з Україною. Учасники форуму переглянули фільми, що розкривають агресивну війну Росії проти України, ознайомилися з виставками та насолодилися українською кухнею», – написала вона на сторінці у LinkedIn.

Фотовиставка зруйнованих будівель Миколаєва на фестивалі «Cafe Kyiv». Скриншот з відео Anna Kostiuchenko Фотовиставка зруйнованих будівель Миколаєва на фестивалі «Cafe Kyiv». Скриншот з відео Anna Kostiuchenko Фотовиставка зруйнованих будівель Миколаєва на фестивалі «Cafe Kyiv». Скриншот з відео Anna Kostiuchenko

Справка:

Cafe Kyiv – проєкт заснований Фондом Конрада Аденауера (KAS) на знак солідарності з охопленою війною Україною. Політики, бізнесмени, письменники, художники, науковці та музиканти збираються тут, щоб підтримати Україну. В Cafe Kyiv проходять дискусії та експертні обговорення щодо відновлення України як члена європейської сім'ї, а також виставки, майстер-класи, для популяризації української культури.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік

Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін. Фото: «НикВести»

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізаціїчерез вплив солоної води. За його словами за останній рік було водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

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