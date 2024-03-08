Жінки в ЗСУ. Фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Станом на початок 2024 року в українській армії служать 45 тисяч 587 військовослужбовиць.

Про це 8 березня повідомили в Силах оборони, відзначивши, що чисельність жінок в Збройних Силах України продовжує збільшуватися.

Для порівняння, у 2014 році цей показник становив понад 16,5 тисяч, а у 2023 році — понад 43,4 тисячі.

Серед жінок, які зараз є військовими, 13 тисяч 487 мають статус учасника бойових дій. Також понад 4 тисячі захисниць наразі перебувають в районі проведення бойових дій.

Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ (не тільки військовослужбовиць) сягнула 62 тисячі. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.

Нагадаємо, у Миколаївській області жінки очолюють 15 тисяч 127 юридичних осіб — це 29,1% від загальної кількості зареєстрованих підприємств і організацій.