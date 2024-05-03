Первомайський міський суд Миколаївської області. Фото з відкритих джерел.

У Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання.

Про це сказано в річному звіті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

На даний момент в Україні функціонує щонайменше 85 судів, назви яких не відповідають вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символік». Проте Голова Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов вважає, що цей перелік можна розширити до 107 недекомунізованих найменувань.

«Частина цих назв містить в собі не лише символіку комуністичного тоталітарного режиму, а й російської імперської політики та порушують вимоги частини другої статті 39 Закону, відповідно до якої офіційні назви органів виконуються державною мовою. Зокрема, йдеться про Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області», — сказано у звіті.

Стаття 39 Закону про мову. Скриншот.

Тарас Кремінь вже звернувся до Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, щоб вжити всіх можливих заходів для перейменування судів на українську мову.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.