Суд зобов’язав сільраду на Миколаївщині відремонтувати укриття у дитсадку. Фото з відкритих джерел

Миколаївський окружний адміністративний суд зобов’язав Радсадівську сільську раду привести до ладу протирадіаційного укриття у дитсадку в селі Зарічне.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що протирадіаційне укриття, яке розраховане на укриття близько 400 осіб — дітей, працівників закладу дошкільної освіти та населення, загальною 395,5 квадратних метри перебуває в неналежному стані, виключає можливість його експлуатації за призначенням, однак власник приміщення, сільська рада, заходів до його ремонту не вживає.

«Ураховуючи актуальність збереження фонду захисних споруд, з огляду на триваючий воєнний стан в Україні внаслідок російської агресії та ведення активних бойових дій на території області, а також неповноту заходів, вжитих уповноваженими органами влади на цьому напрямку, прокурор звернувся до суду з відповідним позовом», — йдеться у повідомленні.

Суд задовільнив позов Миколаївської окружної прокуратури до сільради.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївського району протягом першого кварталу 2024 року відремонтували 20 укриттів, 12 — у навчальних закладах.