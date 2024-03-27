Архівне фото «НикВести»

На території Миколаївського району протягом першого кварталу 2024 року відремонтували 20 укриттів, 12 — у навчальних закладах.

Про це розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «НикВести».

— Наразі у нас в районі налічується 234 сховища, 224 протирадіаційних укриття і 181 найпростіше укриття. Також, за рахунок благодійної допомоги у Миколаєві проводиться поточний ремонт простіших укриттів у закладах охорони здоровʼя, — сказав Максим Кашуба.

Крім того за рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів протягом року в Миколаївському районі планують відремонтувати ще 52 захисних споруди. На це виділили 108 мільйонів гривень.

— Це на 52 захисних споруди: будівництво — 21 мільйон, на капітальний ремонт — 57 мільйонів та на поточний ремонт — 36 мільйонів, — сказав Максим Кашуба.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Нещодавно ми писали про те, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги.