Миколаївщина входить до переліку найбільш замінованих областей України внаслідок повномасштабного вторгнення. Коли ЗСУ звільняли східні громади області – росіяни мінували всі можливі території. Для очищення області від снарядів необхідні роки. У цьому ДСНС допомагають міжнародні організації, зокрема – ФАО.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

Днями очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зустрівся з представниками Товариства дослідників України, які за допомогою супутників повністю аналізують та досліджують заміновані території.

Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада

Фото: Миоклаївська обласна рада Фото: Миоклаївська обласна рада Фото: Миоклаївська обласна рада

«Такий проєкт вже працює у Харківській області, про це я розповідав раніше – https://is.gd/qeMhZ9. Тепер його втілюють і у нас. Проєкт включає в себе дослідження кратерів від вибухів ворожих снарядів, передачу цих даних ДСНС для подальшого розмінування та аналіз забруднення ґрунтів важкими металами», – повідомив Антон Табунщик.

Як це втілюється у життя оглянули на прикладі Воскресенської громади. Антон Табунщик разом із головою постійної профільної комісії обласної ради Надією Івановою зустрілися з представниками місцевої влади та обговорили деталі проєкту саме на прикладі цієї громади.

Фото: Миколаїська обласна рада Фото: Миколаїська обласна рада Фото: Миколаїська обласна рада

Також провели нараду щодо втілення програми ФАО на Миколаївщині з делегацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - координаторкою програм ФАО з розмінування та відновлення земель Тифейни Лукас, експертом ФАО з розмінування Андрієм Лінніченко та головою громадської організації «Товариство дослідників України» Павлом Остапенком. У зустрічі також взяли участь начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та його заступники.

«У подальшому, після визнання світової спільноти цих даних, їх можна буде використовувати як докази воєнних злочинів та виплат росією репарацій. Обговорили деталі цього проєкту та подальше розмінування», – зазначив очільник обласної ради.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передала фермерам Миколаївської області 113 модульних зерносховищ загальною ємністю майже 50 тисяч тонн.