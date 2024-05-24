Система ППО. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Польща розглядає можливість збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною, але жодних рішень з цього приводу поки що не прийнято.

Про це розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

Він зазначив, що українська сторона зверталася до польської щодо можливості задіяння польської ППО до збиття російських ракет над територією України.

«Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає», — зазначив Павло Вронський. Він додав, що українська сторона зверталася до польської з такою ініціативою.

Вронський розповів, що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України, і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

«Так, спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.