Олександр Завітневич

В Україні не планують продовжувати терміни оновлення військово-облікових даних після 16 липня.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

«У перші тижні трошки буксував додаток «Резерв+», але зараз він повноцінно працює. І коли ми навіть в законі прописували терміни — місяць, два чи три — то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три — яка різниця? Я думаю, зараз воно працює — будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно», — сказав він.

Олександр Завітневич констатує, що люди не з'являються в ТЦК та СП, вони ховаються та не хочуть йти служити. Також він додає, що зараз зарано говорити про результати мобілізації та роботи нового додатку. Для статистики треба час.

Нагадаємо, що станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили 700 тисяч людей.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що у травні цього року до війська набрали стільки ж людей, як і за останні півроку.