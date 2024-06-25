Миколі Тищенку повідомили про підозру / Фото: ДБР

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 20 червня група людей за вказівкою Миколи Тищенка напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Крім Миколи Тищенка, про підозру за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України повідомили ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Зараз також тривають заходи з встановлення інших причетних до нападу на колишнього військового.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у депутата Тищенка провели обшуки під час яких йому також повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Якщо його визнають винним, він може отримати пʼять років в’язниці.

Миколі Тищенку повідомили про підозру / Фото: Офіс Генпрокурора Миколі Тищенку повідомили про підозру / Фото: Офіс Генпрокурора Миколі Тищенку повідомили про підозру / Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка народного депутата Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України та його вчинки йому давно незрозумілі. Голова ОП зазначив, що правоохоронним органам «є на що реагувати».