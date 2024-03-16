Жителі селища Партизанське Первомайської ОТГ, що на Миколаївщині скаржаться, що модульні будинки, які благодійники встановили рік тому, не придатні для життя.

Про це «НикВести» розповіла староста села Раїса Шульга.

За словами жінки, місцеві мешканці, яким тимчасове житло встановили на подвір'ї, використовують його як склад.

— З них толку немає, жити в них не можна, там немає нічого, люди тут будиночки мають, але вони їх використовують як склад, — каже Раїса Шульга.

Модульні будинки у Партизанському. Скриншот з репортажу

Частину модульних будинків також встановили в центрі села, біля будівлі сільської ради. Староста каже, що це не зручно, тому тимчасове житло продовжує пустувати.

Однак в одному з таких будинків у теплі пори року працює медсестра. Раніше прийом пацієнтів відбувався у медичному пункті, однак його зруйнувала російська армія.

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Дивіться також репортаж «НикВести» з деокупованої Максимівки на Миколаївщині «Снаряд досі лежить під хатою»: як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації».