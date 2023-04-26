У селищі Партизанське Первомайської ОТГ, що на Миколаївщині встановлюють модульні будинки для тимчасового проживання людей, які втратили житло внаслідок обстрілів армією РФ. В одному будинку можуть жити п'ятеро людей.

Про це розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай, передає «Суспільне».

Монтажем модульних будинків займається підрядна організація. На встановлення одного будинку витрачають близько восьми годин.

— Підлогу збираємо з піддонів. Все в принципі екологічне. Підлога з піддонів, каркас алюмінієвий та панелі утеплені. Все закручується на хомутах. Все пластикове, раз і два. Зверху закривається утеплювачем, 100 міліметрів скловати. На дерев'яний каркас скловата і в принципі все, — розповів працівник підрядної організації Іван.

Станом на 25 квітня на Первомайську громаду виділили десять модульних будинків.

— Два будинки пішли на Благодатне, тому що там зараз проживає десять осіб, але фермер який займається своїм господарством він ще п'ятьох людей привезе і тобто два будиночки, які вмістять до десяти осіб будуть їм тимчасовим прихистком, — розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

Також він зазначив, що ще близько 10-20 будинків мають отримати для жителів п'яти населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.