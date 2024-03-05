Тренінг з кібербезпеки, фото: Медіабаза Миколаїв

У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.

Про це повідомляється у Facebook Медіабази Миколаєва.

Будь-які вразливості у цифровому просторі створюють потенційну можливість для кіберзлочинців здійснювати атаки на різноманітні системи та проникнення в конфіденційну інформацію людини.

— Якщо будь-який ваш пристрій ідентифікували, занесли в програмне забезпечення, усі ваші дані зберігаються. Тому важливо пристрої оновлювати. У кожного пристрою, якщо не оновлювати його, виникають з часом вразливості, наприклад, випустили оновлення на айфон, але через певний додаток надіслали якийсь сертифікат, через який можна отримати доступ до пристрою. Потрібно завжди мати актуальну останню інстальовану систему, — розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Максим Гусар.

Тренінг з кібербезпеки, фото: Медіабаза Миколаїв Тренінг з кібербезпеки, фото: Медіабаза Миколаїв Тренінг з кібербезпеки, фото: Медіабаза Миколаїв

Останнє оновлення також не дасть можливості зловмиснику, до якого потрапив ваш телефон, заволодіти даними пристрою. При цьому, в даному питанні користувачам операційної системи iOS більш пощастило — система влаштована так, що майже ніяким чином отримати доступ до даних дистанційно майже неможливо.

— Майже до всіх пристроїв на Android можна отримати доступ. Є файли з розширенням АПК, можна згенерувати код таким чином, щоб отримати доступ. Наприклад, вам прийшов на пошту електронну лист від колеги, або від адміністрації, людина завантажує лист і передає свої дані. Всі віруси працюють таким чином, що ви маєте надати їм доступ. Коли ви відкриєте файл, вам зададуть питання, відкривати його чи ні? Щоб вплинути на систему користувач має дати доступ, — каже експерт.

Крім вірусних програм та фішингових атак, є фактор використання небезпечної мережі Wi-Fi. Максим Гусар пояснює, якщо користувачі підключаються до ненадійних або незахищених мереж Wi-Fi, їхні дані можуть піддатись ризику перехоплення трафіком.

Усі ці методи використовуються кіберзлочинцями для отримання доступу до даних пристроїв користувачів і використання їх у злочинних цілях, таких як крадіжка особистої інформації, фінансових даних або використання пристроїв у якості ботнету для здійснення масштабних кібератак.

Для уникнення загрози експерт радить:

створення складних паролів та двофакторної аутентифікації для своїх мереж — це ускладнить завдання зловмисникам, які намагаються отримати доступ до вашого облікового запису;

стабільне оновлення програмного забезпечення;

обережність у використанні невідомих посилань у електронних листах;

використання антивірусного програмного забезпечення — антивіруси допоможуть виявити та блокувати шкідливе програмне забезпечення;

захист власної Wi-Fi мережі за допомогою пароля та шифрування;

резервні копії даних допоможуть відновити інформацію в разі успішної кібератаки або випадкового видалення.

Раніше Медіабаза Миколаєва з представниками Офісу відновлення та розвитку провела зустріч з миколаївськими журналістами, під час якої медійники ознакомились з результатами роботи органа.

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Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.

Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.