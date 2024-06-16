Троє європейців незаконно в’їхали на територію України на мотоциклах. Чоловіки не мали при собі жодних документів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що громадяни Німеччини та Італії перетнули румунсько-український кордон поза пунктом пропуску. Як наголосили прикордонники, вони «осідлали свої кросові мотоцикли і помчали на зустріч пригодам».

— Мандрівка вдалася, якби не одне але. Любителі екстриму геть забули про будь-які документи. А оскільки кордон України вони перетнули поза пунктом пропуску — довелося зустрітися з українськими прикордонниками, — наголосили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Іноземців-екстремалів виявив прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського загону. Охоронці кордону оформили адміністративне правопорушення та передали іноземців румунській стороні, звідки вони й приїхали на територію України.

Раніше, прикордонники разом із співробітниками поліції затримали групу, яка підозрюються у спробі незаконної переправи чоловіків призовного віку за кордон.