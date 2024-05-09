Затримані. Фото Державна прикордонна служба.

Прикордонники разом із співробітниками поліції затримали групу, яка підозрюються у спробі незаконної переправи чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Групу порушників виявили неподалік кордону в Подільському районі на Одещині. За даними прикордонної служби, 30-річна підозрювана намагалася переправити через кордон до придністровського регіону Молдови чотирьох чоловіків призовного віку.

Пізніше правоохоронці встановили ще двох громадян, які ймовірно причетні до правопорушення. Усім трьом повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

«Одному з ділків клієнти попередньо передали грошові кошти у розмірі 4 тисяч доларів, за сприяння їх у незаконному переправленні через державний кордон», — сказано у повідомлені.

Затримані. Фото Державна прикордонна служба.

Нагадаємо як на Закарпатті чоловік намагався виїхати за кордон з неповнолітньою донькою, видаючи себе за вдівця.