Часів Яр / Фото з відкритих джерел

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів.

У громаді продовжують залишатися 680 людей, більшість з яких це люди похилого віку, розповів він в ефірі «Еспресо».

«Окупантів на території громади сьогодні немає. Втім, цивільні громадяни ще залишаються в місті. Зокрема, 680 осіб залишаються на території Часовоярської громади. Часто люди відмовляються виїжджати, аргументуючи це тим, що не хочуть покидати власний дім. І переважно це люди похилого віку», — повідомив посадовець.

Сергій Чаус зазначив, що мешканці Часового Яру поки ще мають можливість евакуюватися з міста. Також він додав, що мешканці міста отримують гуманітарну допомогу.

«Ми постійно їздимо до міста з гуманітарною допомогою. Тому для цивільних громадян ще залишається можливість евакуюватись», — наголосив начальник Часовоярської МВА.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.