У Львові можуть обмежити кількість поїздок для пільговиків. Фото: Роман Балук

У Львові думають обмежити кількість поїздок для пільговиків через пасажирів, які зловживають послугою.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Зазначається, що у Львові щодня власники пільгових ЛеоКарт (електронні проїзні у Львові, — прим.) здійснюють близько 160 -170 тисяч поїздок в громадському транспорті. І за кожну таку, безоплатну для людини поїздку, кошти перевізнику компенсує місто. Відповідно до даних системи е-квитка, один власник пільгової ЛеоКарт здійснює в середньому 18 поїздок в місяць. Однак є пасажири, які впродовж місяця реєструють від 100 до 400 пільгових поїздок, зазначають у міськраді.

Відтак, аби зменшити навантаження на міський бюджет в час війни, у Львові обговорюють питання щодо обмеження кількості пільгових поїздок та для яких саме категорій. Ліміти на безоплатне користування громадським транспортом точно не стосуватимуться учасників бойових дій та учнів.

— Зараз ми розглядаємо питання щодо обмеження кількості поїздок до 60 в місяць для власника однієї пільгової ЛеоКарт. Це дасть можливість зекономити для міського бюджету понад 30 мільйонів гривень в рік. Водночас 60 поїздок — це достатньо, щоб людина мала можливість двічі в день скористатися громадським транспортом безоплатно. Це обмеження точно не стосуватиметься учасників бойових дій та прирівняних до них категорій, а також учнів, — розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Львова Олег Забарило.

Зараз у Львові для власників пільгових карт проїзд у міському транспорті є безоплатний та безлімітний. Оформити таку картку мають можливість 30 категорій пільговиків. Також право на безоплатний проїзд мають учні — власники відповідної учнівської ЛеоКарт.

Загалом станом на сьогодні мешканцям видано 267 тисяч персоналізованих транспортних карток.

Нагадаємо, через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. З наступного тижня на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.