У Миколаєві 3 травня очікується високий рівень пожежної небезпеки / Ілюстративне фото

У Миколаєві та інших районах області 3 травня очікується високий рівень пожежної небезпеки. Метеорологи закликають бути обережними та уникати відкритого вогню.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі гідрометеорології, у Миколаєві 3 травня очікується V клас пожежної небезпеки, що класифікується як надзвичайно високий.

Такий же рівень пожежної небезпеки у Первомайську, Вознесенську та Баштанці.

В Очакові ризик виникнення пожеж через кліматичні умови нижче — ІV клас.

«Погодні умови сприятимуть підвищеній імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). Бережіть себе та природу!», — наголосили метеорологи.

У Миколаєві 3 травня очікується високий рівень пожежної небезпеки / Фото: Миколаївський гідрометцентр

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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