Берег Бузького лиману у мікрорайоні «Леваневців». Фото: Миколаївська прокуратура

У Миколаєві через суд намагаються скасувати ухвалення містобудівної документації.

У прокуратурі Миколаївщини зазначають, що рішення легалізує забудову частини рекреаційних територій.

Зазначається, що подано позов про скасування рішення Миколаївської міської ради, яким затверджено містобудівну документацію щодо частини території міста площею близько 200 гектарів, що обмежена вулицями Лазурною, Київською, Генерала Карпенка, Нікольською, Великою Морською та береговою лінією Бузького лиману. Вказується, що при ухваленні рішення міська рада не врахувала позицію громадськості.

«Зазначеним рішенням міська рада фактично змінила цільове призначення земельних ділянок площею близько 7 гектарів у рекреаційних зонах загального користування мікрорайону «Леваневців» і Варварівського спуску, тим самим надавши ознак законності існуючій забудові, протиправність зведення якої встановлена численними судовими рішеннями за позовами прокурорів, та створивши умови для нового будівництва індивідуальних житлових будинків на цих територіях», — йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що у документі не визначено межі прибережної захисної смуги Бузького лиману. Через це є загроза забруднення водойми, узбережжя та знищення навколоводних рослин і тварин.

Справу розглядатиме Миколаївський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо,у квітні суд постановив, що Миколаївська міська рада незаконно передала у приватну власність землю у мікрорайоні Леваневський вартістю майже мільйон гривень.