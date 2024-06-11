У Миколаєві хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Миколаївської міської ради.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров у коментарі «НикВести» повідомив, що члени групи мають провести аналіз діяльності лікувальних закладів та надати пропозиції щодо підвищення економічної ефективності та оптимізації використання фінансових ресурсів. За їх аналізом буде вирішено, наскільки доцільно утримувати усі 7 центрів.

— Там створена комісія для того, наскільки доцільне утримання 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їх ми залишимо або 7, або, наприклад, 4. Зараз нам зарано говорити, комісія має дивитись нормативи, скільки там по кількості людей, скільки пацієнтів на одного лікаря приходиться. Думаю, за місяць комісія відпрацює, — розповів Анатолій Петров.

До робочої групи увійшли зокрема депутати Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медведєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова та голова управління охорони здоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Миколаївська обласна рада реорганізувала сім медичних закладів шляхом їх приєднання до трьох лікарень — обласної дитячої лікарні, фтизіопульмонологічного центру та обласної клінічної лікарні.