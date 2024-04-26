Миколаївська обласна рада реорганізувала сім медичних закладів шляхом їх приєднання до трьох лікарень — обласної дитячої лікарні, фтизіопульмонологічного центру та обласної клінічної лікарні.

Рішення було ухвалено в ході позачергової сесії обласної ради у четвер, 25 квітня, повідомляють «НикВести».

Першим проєктом рішення обговорювалась пропозиція приєднання обласного Будинку дитини.

Наталя Григоренко, директорка Будинку дитини, фото: «НикВести»

Директорка закладу Наталія Григоренко розповіла, що у 2022 році їх було евакуйовано до Чернівців. На той момент у будинку перебували 64 дитини віком від 0 до 5 років. Зараз у закладі 15 дітей, з яких у Миколаївській області перебувають лише 4.

— Всі будинки дитини по Україні мали бути реорганізовані в центри реабілітації паліативної допомоги. І рішення ОВА було підписано. Тепер ми вирішуємо питання обʼєднання з обласною дитячою лікарнею. Я розумію, що скоріш за все територія лишиться, але будинок дитини це не лікувальний заклад, він виконує зовсім інші функції, тобто з приєднанням не будуть надаватись соціальні послуги. На сьогодні я опікун дітей, я оформлю інвалідність, оформляю пенсії. Дітям потрібен психолог, логопед, вихователь, чи буде це в обласній лікарні, я не знаю. Подумайте, якою буде доля дітей, чи будуть вони захищені. Я пропоную створити центр паліативної допомоги. Ми отримали лист від МОЗ, що фінансування на ці заклади будуть, — доповіла директорка закладу.

В. о. керівника обласного управління охорони здоровʼя Ірина Ткаченко, в свою чергу, представила презентацію по фінансовому стану кожного із закладів. Вона зазначила, що установи залежать від контрактувань з НСЗУ, місцевого бюджету та платних послуг, що надає заклад. На будинок дитини, зокрема з держбюджету було виділено 15 мільйонів гривень, ще 14 мільйонів їм виділяють з місцевого бюджету.

— 29 мільйонів гривень фінансування на 4 дитини. Їм кожній в Буковелі квартири купити, — зауважив депутат Юрій Кормишкін. — Згодна. Але не всі кошти були використані, частину ми повернули в бюджет. Постанова і уряд націлені на те, що будинки дитини повинні перетворитись на центри реабілітації паліативної допомоги. У нас функціонує заклад, в нас є персонал. В повному обсязі ми працювати не можемо тому що в нас немає бомбосховища. Я, як керівник, не можу ризикувати дітьми, — відповіла Наталія Григоренко.

В свою чергу, Антон Табунщик зазначив, що центр реабілітації можна буде створити на базі обласної дитячої лікарні.

— Якщо ми зараз не будемо діяти рішуче, то я не виключаю, що у січні 2025 року до обласного бюджету буде звернення по потребу приблизно на 80 мільйонів гривень, а цих грошей не буде. Тоді вже дійсно постане питання про закриття, — сказав Антон Табунщик.

За відповідне рішення депутати голосували двічі. Під час першого голосування воно набрало 31 голос, вдруге — голос віддали 34 депутати.

Ще одним реорганізованим закладом стала обласна інфекційна лікарня, яка потребує дофінансування, зокрема по заробітним платам для лікарів. Її разом з центром паліативної допомоги приєднали до фтизіопульмунологічної лікарні.

Світлана Федорова під час обговорення питання реаорганізації інфекційної лікарні, фото: «НикВести»

Під час обговорення колишня директорка закладу, депутатка Світлана Федорова звинуватила нинішнє керівництво закладу у тому, що своїми діями, починаючи з 2022 року інфекційну лікарню довели до занепаду. Саме тому вона вважає, що реорганізація — єдиний вихід для збереження лікарні.

— Суперменеджер, який вбив лікарню(звернення до Олександра Ігнатенкова, — прим.). На рахунках за підписом Студзінської (Ярослава Студзінська, — прим.) 48 мільйонів. Мене з успішної процвітаючої лікрні вигнали, призначили її. Вона втекла в Німеччину, отримувала заробітну плату. В цей час керівник отримував мінімум 63 тисячі на місяць. Лікарню збанкрутували. Щоб геть не загнобити, це дійсно обʼєднати лікарню хоч з якимось інфекційним. Ми на інфографіці бачили, що було, коли я керувала нею, а ці менеджери її загробили. Інфекційна служба на сьогодні у занепаді. Вони не протягнуть, з НЗСУ вони працювати не вміють. У 2022-2023 роках розтринькали гроші, які я заробила, і лишили нуль. Інфекційна лікарня була вбита у грудні 2021 року, коли більшість з депутатів проголосували за моє звільнення, — заявила Світлана Федорова.

Тетяна Демченко під час обговорення питання реорганізації областних лікарень, фото: «НикВести»

Проти обʼєднання виступила депутатка Тетяна Демченко, яка вважає, що в разі змінення керівника закладу на професійного менеджера, його реально зберегти.

— Єдина інфекційна лікарня не тільки в області, а й в місті Миколаєві. Якщо хтось думає, що ковід позаду і інфекційні захворювання нас не хвилюють, то ви помиляєтесь. У всіх є діти, онуки, ви знаєте, скільки разів закриваються школи і дитсадки через масові захворювання. Є закон про охорону здоровʼя. Ми з вами маємо створити госпітальні округи. Поміняйте менеджмент в лікарнях, всього навсього, — заявила Тетяна Демченко.

Антон Табунщик у відповідь на це зазначив, що обʼєднання лікарень необхідний крок для убезпечення їх фінансової складової, адже бюджет області у 2025 році не зможе забезпечити потреби медичних закладів.

— Грошей в бюджеті не буде. За рахунок реорганізації ми отримуємо можливість отримати додаткові пакети і збільшити коефіцієнт існуючі. Це дасть змогу протримати лікарню до кінця року і повноцінно законтрактувати на 2025 рік. Бюджет обласний цього не витримає, — сказав посадовець.

Обʼєднання лікарень підтримали 38 депутатів.

Варто зазначити, що нещодавно адміністрація Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб стверджувала, що рішення про закриття медзакладу є лише плітками.

Хоча ще під час обговорення групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради йшл мова і про приєднання інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до Миколаївського фтизіопульмонологічного медичного центру. Тоді це поянсили тим, що процес дасть можливість для створення надкластерного закладу охорони здоров'я.

Головні лікарі чотирьох реорганізованих обласних лікарень, фото: «НикВести»

Ще чотири КНП «Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер», «Миколаївська обласна клінічна стоматологічна лікарня», «Обласна фтальмологічна лікарня» та «Миколаївська обласна лікарня відновного лікування» приєднали до обласної клінічної лікарні.

На відміну від попередніх, усі чотири лікарні є прибутковими.

— Все, що стосується прибутковості закладів, то всі відпрацювали з плюсом, є дохідна частина у кожній лікарні. Але в перспективі НСЗУ контрактуватиме укрупнені надкластерні лікарні. Ми зараз на випередження превентивно маємо розглянути. Цифри були розглянені на робочій групі. Ми або підсилюємо заклад, або лишаємо, як є, — пояснив Антон Табунщик.

Депутат Вадим Олабін у відповідь на це заявив, розуміння того, як ці заклади будуть фінкціонувати після обʼєднання та чи буде в них можливість розпоряджатись власними коштами, немає.

— Проблема в тому, що колективам до теперішнього часу не надали дорожню карту. Я впевнений, що жодна з лікарень не розуміють, що буде далі, чи буде можливість користуватись грошима, чи буде це відокремлений підрозділ, чи лишиться штат працівників. треба закріпити документально, що грошима, які заробляють ці заклади на послугах. На теперішній час у офтальмології 5 діючих пакетів, плюс надання платних послуг. Чому ми відрізаємо руку, яка не болить, в чому гарячка? — спитав депутат.

В свою чергу, Антон Табунщик запевнив депутатський корпус, що скорочень колективів не буде, крім певних виключень.

Рішення підтримали 35 депутатів. Не підтримала його Тетяна Демченко та Вадима Олабін, який утримався від голосування.

Нагадаємо, 25 квітня вдруге з початку повномасштабної війни депутати Миколаївської обласної ради зібрались на проведення офлайн-сесії.