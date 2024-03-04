У Миколаєві та інших містах України станом на 4 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська наголосила, що навіть за відсутності обстрілів кров постійно потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями.
— Вся Україна оплакує невинних загиблих в Одесі. До таких трагедій неможливо звикнути, хоча росіяни обстрілюють житлові будинки не вперше й навряд чи востаннє. На жаль, ми маємо бути до цього готовими — зокрема, здавати кров. Коли поранених привозять до лікарні, немає часу на пошук донорів — рятувати життя потрібно просто зараз, і кров для переливання вже має бути готова належним чином. Це означає, що ми самі маємо постійно підтримувати запаси донорської крові у своєму місті — можливо, вона врятує саме ваше життя, — зазначила вона.
Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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У Миколаєві та інших містах України станом на 4 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська наголосила, що навіть за відсутності обстрілів кров постійно потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями.
— Вся Україна оплакує невинних загиблих в Одесі. До таких трагедій неможливо звикнути, хоча росіяни обстрілюють житлові будинки не вперше й навряд чи востаннє. На жаль, ми маємо бути до цього готовими — зокрема, здавати кров. Коли поранених привозять до лікарні, немає часу на пошук донорів — рятувати життя потрібно просто зараз, і кров для переливання вже має бути готова належним чином. Це означає, що ми самі маємо постійно підтримувати запаси донорської крові у своєму місті — можливо, вона врятує саме ваше життя, — зазначила вона.
Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.