Донори здають кров. Фото: ДонорUA

У Миколаєві та інших містах України станом на 4 березня лишається потреба у донорах усіх груп крові.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Київ : всі групи крові;

: всі групи крові; Одеса : всі групи крові;

: всі групи крові; Миколаїв : всі групи крові;

: всі групи крові; Дніпро : всі групи крові;

: всі групи крові; Кропивницький : всі групи крові;

: всі групи крові; Харків : всі групи крові;

: всі групи крові; Івано-Франківськ : 1-, 3-, 4- ;

: 1-, 3-, 4- ; Херсон : 1-, 2-, 3-, 4+/- ;

: 1-, 2-, 3-, 4+/- ; Запоріжжя : 1-, 2-, 3-, 4- ;

: 1-, 2-, 3-, 4- ; Вінниця : 1-, 2-, 3-, 4- ;

: 1-, 2-, 3-, 4- ; Житомир: 1-, 4- .

Співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська наголосила, що навіть за відсутності обстрілів кров постійно потребують люди з онкологічними та іншими захворюваннями.

— Вся Україна оплакує невинних загиблих в Одесі. До таких трагедій неможливо звикнути, хоча росіяни обстрілюють житлові будинки не вперше й навряд чи востаннє. На жаль, ми маємо бути до цього готовими — зокрема, здавати кров. Коли поранених привозять до лікарні, немає часу на пошук донорів — рятувати життя потрібно просто зараз, і кров для переливання вже має бути готова належним чином. Це означає, що ми самі маємо постійно підтримувати запаси донорської крові у своєму місті — можливо, вона врятує саме ваше життя, — зазначила вона.

Миколаївська обласна станція переливання крові працює з 8:00 до 13:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Адреса: провулок Радіо, 2. При собі необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.