Револьвер «Наган». Ілюстративне фото

У Миколаєві волонтер за зберігання револьверу «Наган» отримав умовне покарання.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Вказується, що 41-річний місцевий волонтер зберігав нарізний револьвер системи «Наган» та 14 патронів до нього і зберігав вдома.

У суді обвинувачений розповів, що з березня 2022 року є волонтером одного з благодійних фондів. З початком повномасштабної агресії, почав їздити з гуманітарними місіями по «гарячих» точках країни. На одному з блокпостів взяв у військових тероборони пістолет та набої з метою самозахисту, документи на зброю не оформлював. Вважає, що зброю та набої можна вважати станом крайньої необхідності.

Розглянувши справу, суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі, звільнити його від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року з дня проголошення вироку не вчинить нового злочину.

Нагадаємо, що автоматичну зброю, три десятки набоїв до неї, гранату та запал вилучили правоохоронці у 33-річного мешканця одного із сіл Новомарʼївської громади Миколаївщини. Чоловіку загрожує до семи років увʼязнення.