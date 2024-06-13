Мешканця Миколаївщини підозрюють у незаконному зберізанні зброї / Фото: Нацполіція

Автоматичну зброю, три десятки набоїв до неї, гранату та запал вилучили правоохоронці у 33-річного мешканця одного із сіл Новомарʼївської громади Миколаївщини. Чоловіку загрожує до семи років увʼязнення.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, у будинку та авто чоловіка провели обшук. Правоохоронці знайшли автомат системи Калашникова, магазин до нього, 30 набої калібру 5,45 мм, ручну осколкову гранату та запал до неї.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень. Досудове розслідування триває.

У поліції нагадали, що відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України особі гарантується звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала зброю, набої або інше озброєння, які потрапили до неї у будь-який спосіб.

Мешканця Миколаївщини підозрюють у незаконному зберізанні зброї / Фото: Нацполіція Мешканця Миколаївщини підозрюють у незаконному зберізанні зброї / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у січні минулого року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.