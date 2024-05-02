Поліція Миколаївщини закликає громадян здати незаконну зброю / Ілюстративне фото

Для протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, а також попередження злочинів із їх використанням, поліцейські закликають жителів Миколаївщини здати незареєстровану зброю.

Про це заявили в поліції Миколаївської області.

Правоохоронці нагадали, що зберігання зброї без дозвільних документів — це кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Однак частина 3 статті 263 КК України гарантує звільнення від кримінальної відповідальності, якщо добровільно здати небезпечні предмети до поліції.

Зазначається, що повідомити про здачу або місця зберігання зброї можна, звернувшись безпосередньо до найближчого відділення поліції або зателефонувавши на спецлінію 102.

«Шановні громадяни, зброю, боєприпаси та вибухівку не можна зберігати без відповідних дозвільних документів, тому не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Будьте відповідальними», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у січні минулого року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.