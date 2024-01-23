Поліція до закінчення війни не вилучатиме зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтервʼю РБК-Україна.

Він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців значно більше незаконної зброї, це вибухівка, патрони, гранати та пістолети у дуже великій кількості.

«Що стосується зброї, яку роздавали на початку війни, ми її зараз не забираємо у громадян. Тому що триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше. Є законопроєкт, щоб провести реєстрацію цієї зброї і облікувати її. Щоб громадянин прийшов, зафіксував її. Після чого зброя буде відстріляна, облікована та повернена громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав — тоді вже кримінальна відповідальність», — пояснив керівник Нацполіції.

Він також розповів, що правоохоронці думали над грошовим винагородження для громадян, які добровільно потім здадуть зброю. Однак наразі в поліції немає ресурсів для того, щоб втілити цю ідею.

«Це, звісно, мотивація. Інша мотивація — залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її. Звісно, зброя на руках — це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні обʼєми. Нещодавно вилучили в Миколаєві у одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від «Шахеда». Люди навіть таке приносять собі додому», — додав Іван Вигівський.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чоловіка на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів у Вознесенському районі Миколаївщини.

Також у Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав зброю та канабіс. Зі слів чоловіка, зброю та боєприпаси знайшов на околиці села та приніс додому.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які українці тримали незаконно.