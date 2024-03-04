У Радсадівській громаді прибрали стихійне сміттєзвалище обабіч дороги, яке в листопаді виявили екоінспектори.

Про це повідомили в Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що у листопаді минулого року державні інспектори на узбіччі ґрунтової дороги Т1507 на території Радсадівської громади виявили несанкціоноване звалище. За листом інспекції, на сьогодні, сміттєзвалище повністю ліквідоване.

Виявлене інспекторами звалище. Фото: Держекоінспекція Прибране звалище. Фото: Держекоінспекція

«Наголошуємо, що саме власники відходів повинні дотримуватися вимог поводження з ними та не скидати їх до посадок, лісосмуг, лісових масивів. Стихійні сміттєзвалища є одним із джерел забруднення навколишнього середовища, і кількість їх щороку зростає», — зазначили в екоінспекції.

Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.