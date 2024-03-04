У Радсадівській громаді прибрали стихійне сміттєзвалище обабіч дороги, яке в листопаді виявили екоінспектори.
Про це повідомили в Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що у листопаді минулого року державні інспектори на узбіччі ґрунтової дороги Т1507 на території Радсадівської громади виявили несанкціоноване звалище. За листом інспекції, на сьогодні, сміттєзвалище повністю ліквідоване.
«Наголошуємо, що саме власники відходів повинні дотримуватися вимог поводження з ними та не скидати їх до посадок, лісосмуг, лісових масивів. Стихійні сміттєзвалища є одним із джерел забруднення навколишнього середовища, і кількість їх щороку зростає», — зазначили в екоінспекції.
Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
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У Радсадівській громаді прибрали стихійне сміттєзвалище обабіч дороги, яке в листопаді виявили екоінспектори.
Про це повідомили в Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що у листопаді минулого року державні інспектори на узбіччі ґрунтової дороги Т1507 на території Радсадівської громади виявили несанкціоноване звалище. За листом інспекції, на сьогодні, сміттєзвалище повністю ліквідоване.
«Наголошуємо, що саме власники відходів повинні дотримуватися вимог поводження з ними та не скидати їх до посадок, лісосмуг, лісових масивів. Стихійні сміттєзвалища є одним із джерел забруднення навколишнього середовища, і кількість їх щороку зростає», — зазначили в екоінспекції.
Нагадаємо, жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.