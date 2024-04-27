У Росії зростає кількість вбивств солдатами: аналіз британської розвідки / Ілюстративне фото

У Росії зростає кількість вбивств, які скоюють солдати, що повернулися з війни проти України. Частково це повʼязано з порушеннями психічного здоров’я, через війну.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну опублікованому 27 квітня.

За даними розвідки, 18 квітня 2024 року сайт «Медіазона» повідомив, що у 2023 році в Росії за вбивства було засуджено 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж минулого року. У 2022 році таких засуджень було 13, у 2021 — 11.

8 квітня 2024 року газета New York Times з посиланням на керівницю організації «Росія за ґратами» Ольгу Романову повідомила, що до Росії із зони бойових дій повернулися 15 тисяч помилуваних ув’язнених.

Російське медіа «Верстка» повідомило, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.

24 квітня 2024 року повідомляли, що Кіровський суд засудив до 22 років за вбивство та зґвалтування літньої жінки ексв’язня із лав групи Вагнера після його звільнення.

«Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства», — вважають у британському Міноборони.

Ймовірно, сприяє насильству й те, що колишні ув’язнені вживають алкоголь та наркотики «через низький моральний стан і нудьгу».

Це ускладнює повернення «у народ» колишніх засуджених із попередньою схильністю до злочинності та надзвичайного насильства.

Раніше у Міноборони Британії повідомляли, що на початку війни з Україною РФ змушена була вербувати увʼязнених на короткий термін. Наразі основним джерелом поповнення армії буде регулярний набір за контрактом.